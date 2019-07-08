Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Projeye okullardaki geri dönüşüm kumbaraları, öğrenci eğitimleri gibi uygulamalarla destek veren Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), bu anlayışı ücretsiz ders kitaplarının dağıtım çalışmalarına da yansıttı. MEB, bütün il millî eğitim müdürlüklerine yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere verilen ücretsiz ders kitaplarının dağıtım esaslarını içeren yazı gönderildi. Yazıda, kitaplarının dağıtımı için plastik poşet kullanılmayacağı bildirildi. Böylelikle yaklaşık 147 milyon poşet, doğaya atılmamış olacak. 8 Temmuz’dan itibaren baskısı tamamlanan ders kitapları il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilmeye başlanacak. 26 Ağustos itibarıyla 146 milyon 845 bin 100 adet ders kitabının tamamı müdürlüklerin depolarında olacak. Okulların açıldığı 9 Eylül itibarıyla örgün eğitimdeki 18 milyon öğrencinin masasında ders kitapları hazır bulundurulacak.