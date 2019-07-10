Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile yanında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetiyle desteklenen çocuklar, bu yıl yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda üstün başarı gösterdi. Yoksul durumdaki ailelerin çocuklarını sadece ekonomik yetersizlikler sebebiyle kurum bakımına vermesinin önüne geçmek amacıyla başlatılan SED uygulamasıyla binlerce çocuğun ailesinin yanında kalması sağlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SED hizmetinden yararlanan çocukların başarılarına dair değerlendirmelerde bulundu.

400 PUANI GEÇTİLER

Çocuklara rehberlik yapıldığını, onlar için akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlendiğini belirten Selçuk, “SED hizmetinden 5 ve 8. sınıf aralığında okuyan yaklaşık 12 bin çocuk yararlanıyor. Proje kapsamında keşfettiğimiz kabiliyetler de ülkemiz açısından ayrı bir gurur kaynağı oluyor. Ulaştığımız çocuklarımızın proje sonrasında notlarının yükseldiğine ve özgüvenlerinin arttığına şahit olmak mutluluk verici. Bu yıl yapılan LGS kapsamındaki sınavda öğrencilerden 37’si 400 ve üzeri puan aldı. Mersin’den bir öğrenci 493,3965 puan alarak yüzde 0,2’lik, Amasya’dan bir öğrenci 475 puan ile yüzde 1’lik, Zonguldak’tan bir öğrenci ise 467 puan alarak yüzde 2’lik dilime girdi” diye konuştu. ANKARA