Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğrenciler ve veliler lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak heyecanla bekliyorlar! MEB LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Liseye geçen öğrencilerin geleceğini belirleyen sınavın tercihleri, geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Tercihlerini internet üzerinden yapan ve sonuçları heyecanla bekleyen lise adayları, dört yıl boyunca eğitim görecekleri okulları merak ediyorlar. Lise tercih sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak, lise yerleştirme sonuçları MEB açıklandı mı? Lise tercih sonuçlarının ardından başlayacak olan nakil dönemi nasıl işleyecek? İşte merak edilen tüm soruların cevapları...

LGS YERLEŞTİRME TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek. LGS 2019 tercih sonuçlarının ardından öğrencilerin nakil başvuruları başlayacak.

Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2019 LGS sonuçlarını öğrenmek için e-Okul sitesi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Sonrasında "Resimdeki Rakamlar", "Öğrenci TC Kimlik Numarası", "Öğrenci Okul Numarası" yazan boşlukları sırasıyla doldurup "Giriş" butonuna basmanız yeterli olacaktır.

E-Okul sisteminin ikinci kısmında ise öğrenciye ait kişisel bilgiler doldurulacaktır.

2019 LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda iki dönem halinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak. 1. nakil sonuçları 5 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak. 2. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

2019 MEB İLE LGS TERCİH TAKVİMİ

29 Temmuz – 2 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

5 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

5 – 8 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı