Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala okullarda kayıtlar başladı. Bu yıl 1,5 milyon öğrencinin özel okula gitmesi beklenirken, ücretler ise 10 bin liradan başlıyor, 100 bin liraya kadar çıkıyor. Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, halihazırda özellikle Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan Liselere Geçiş Sistemi kapsamında istediği sonucu alamayan ve bu yıl lise birinci sınıfa gidecek öğrencilerin kayıtlarının sürdüğünü hatırlattı. Türkiye’de anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki özel okul sayısının 11 bini aştığını belirten Çevik, bu okulların özellikle İstanbul, İzmir, ve Ankara gibi illerde yoğunlaştığını kaydetti. Özel okul fiyatlarının yıllık 10 bin liradan başladığını dile getiren Çevik, “Özellikle Anadolu’da bu rakamlara öğrenci alan okullarımız var. Fiyatlar 100 bin liraya kadar çıkıyor, hatta sayısı az da olsa, bu rakamı aşan okullar mevcut. Ancak sayıları 11 bini geçen özel okulların yüzde 80’inin fiyatı 20 ila 40 bin lira arasında değişiyor. Ortalama 30 bin lira aralığında. Üstelik buna servis ve yemek ücretleri de dahil değil” diye konuştu. Bazı kurumların çok yüksek fiyat talep edebildiğine dikkat çeken Çevik, şu uyarılarda bulundu: “Çocuğumu illa özel okula göndereceğim’ diye tutturan veliler kendileri pek çok açıdan sıkıntı yaşayabileceği gibi çocuğuna da yaşatabilir. Yeterli gelire sahip aileler, günümüz koşullarında sağlıklı bir eğitim verilebilmesi için yıllık 25 bin TL gibi bir tutarı gözden çıkarması gerektiğini bilmeli. Ancak marka diye de 80-100 bin lira gibi rakamların uçuşmasına aldanılmamalı. Bugün Avrupa’nın ve ABD’nin en iyi üniversiteleri bile daha uygun fiyatlarla öğrenci alıyor. Bu durum da burada bir fırsatçılık olduğunu gösteriyor.”



Okulu incelemeden kararınızı vermeyin

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, velilerin çocuklarını özel okullara gönderirken okulun 4, 8 veya 12 yıl olduğunu düşünmesi gerektiğini belirterek, ücreti karşılayamayan ailelerin okul değiştirmek zorunda kaldığını söyledi. Dal, velilerin uzak bölgelerde okul tercih etmemesi gerektiğini belirterek, “Servisle en fazla 30-40 dakika uzaklıkta okul tercih edilmeli. Sosyo-ekonomik yapıya uygun özel okullar tercih edilmeli. Tercih etmeden özel okullar ziyaret edilip kurumların fiziki özellikleri ve imkanları incelenmeli. Bunun dışında akademik personel ve idareciler tanınmalı. Alt yapısı nasıldır, geçmiş başarıları nelerdir, okul kaç yıllıktır, mezunlar nasıl insanlardır, kimlerdir, toplumda nasıl bilinirler... Bu konular çok önemli. Okulun akademik başarısı tek başına tercih sebebi olmamalı. Okulda esas verilen değer eğitimdir” dedi.