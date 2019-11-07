Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/3) adaylarının, sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.
ALES giriş belgeleri açıklandı
07.11.2019 - 14:33 | Son Güncelleme: 07.11.2019 - 14:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM Başkanlığınca 17 Kasım'da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı adayları, giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek
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661124 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/661124.aspx
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