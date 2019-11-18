ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı. Takvime göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi açıklandı
18.11.2019 - 10:55 | Son Güncelleme: 18.11.2019 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Etiketler : ösym,
663356 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/663356.aspx
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