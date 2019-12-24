Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

ASELSAN, geçen yıl çalışanlarından eğitim ya da çalışma amacıyla yurt dışına gidişler olduğunu tespit etti. Şirket gerek bunun sebeplerini belirlemek gerekse mevcut şartları iyileştirmek adına hem ayrılanlarla hem de mevcut çalışanlarla bir araya gelip görüş ve önerilerini aldı. Ardından çalışmalara başlayan şirket beyin göçünü tersine çevirmek için “Back to Turkey” projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında, ülkeye dönen ve iki sene taahhüt veren çalışanların taşınma masrafları da karşılanıyor. ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş “Geçen yıl üçtü, bu yıl 25 gibi olacak, gelecek yıl ise 75 kişinin geri dönüşünü sağlamak istiyoruz” dedi. Son dönemde Türk mühendislerin yoğun olarak gittiği Hollanda’da dört gün boyunca 30’a yakın eski ASELSAN çalışanı ile görüştüklerini anlatan Karataş, ne zaman dönmek isterlerse şirketin kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu ifade ettiklerini söyledi. Yaptıkları görüşmelerden elde ettikleri sonuçlara göre yurt dışında daha düzenli ve daha net hedeflerin olduğu bir hayat ve çalışma ortamı bulunduğuna işaret eden Karataş, buna mukabil derin bir mühendislik çalışması yapılmadığını, sosyal ve ekonomik şartların da sanıldığı kadar cazip olmadığını dile getirdi.

İKİNCİ SEFERE ÇIKIYORLAR

Karataş, şöyle konuştu: Bütün bu şartları bir arada değerlendirdiğimizde yaklaşık üç yıllık bir sürede pek çoğunun Türkiye’ye döneceğini düşünüyoruz. ASELSAN ya da başka bir Türk şirketi Eindhoven’da, Nürnberg’de, Köln’de yer açsa otomatikman gelir. Görmüşler, denemişler ve çoğu memnun değil artık. Gelen talep üzerine ikinci bir Hollanda seferi yapacağız. Bu çalışmayı duyup farklı ülkelerden bize ulaşanlar oluyor. İnternet sayfamız hayata geçtiğinde daha proaktif olacağız. Bir Hollanda, Almanya daha yapacağız ve çok arkadaşımızı kazanacağız.

KARATAŞ: GİDİŞLER KAYIP DEĞİL

Karataş, yurt dışına gidişleri kayıp olarak görmediklerini, iki-üç yıl yurt dışında kalanların geri döndüklerinde iyi uygulamaları Türkiye’ye kazandırmalarının ülkeye önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Hedeflerinin ASELSAN’dan yurt dışına gidenlerin geri dönmesiyle de sınırlı olmadığını vurgulayan Hakan Karataş “Yurt dışında çalışıp ASELSAN ya da Türk ekonomisine katkı sağlayacak her arkadaş hedefimizde” dedi.

MİLLÎ PROJELER İÇİN ÜLKEME DÖNDÜM

9 yıl ASELSAN’da çalışan ardından ABD’ye giden Kıdemli Uzman Mühendis Ulaş Arslan tekrardan yuvaya dönenlerden... Arslan “ASELSAN’a dönmemdeki temel sebep millî projelerde çalışmanın bana verdiği hazdan kaynaklanıyor. Çünkü bunun katkısı çok ayrı. Çok ciddi maddi getirileri olan işler fırsat olarak da geldi ancak bazı şeyler parayla ölçülmüyor” dedi. Arslan, ASELSAN ve savunma sanayiinde, çalışana değer veren ve bu farkındalığın ciddi şekilde oluşturduğu bir ortam olduğuna işaret ederek bunun bir süre sonra beyin göçünü ortadan kaldıracağına inandığını belirtti.