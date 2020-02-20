Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY - Bu sene beşincisi düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nin (EURIE) İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda açılışı gerçekleşti. Ülkemizin ve dünyanın yükseköğretimi arasında yeni iş birliklerinin kurulmasını hedefleyen buluşmaya, 60 ülkeden 200 üniversite ile 2 bin 500’ün üzerinde rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen uzmanlar yer aldı. Yarın sona erecek zirvede toplam 135 konuşmacı yükseköğretimde yeni trendler, uluslararasılaşma, yapay zekâ ve akıllı diplomalar gibi birçok başlıkta panel gerçekleştirecek. Zirvenin bu yılki ana konuşmacısı eski Avrupa Birliği (AB) Göç ve Mülteci Çalışmaları Dönem Komiseri Dimitris Avramopoulos idi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Başkanı Dr. Mustafa Aydın şunları söyledi: Dünya artık başka bir yere evriliyor. Çağı yakalamak için üniversiteler sadece toplumları değil o toplumu yönetenlerin de ışığı olmalı. Üniversiteler ne kadar ışık verirse toplumlar o kadar aydınlanır. Ortada bir pürüz varsa hem toplum hem de siyasiler karanlıkta kalmaya mahkûmdur. Onun için biz üniversiteler önce kendimizi sorgulamalıyız. İş ve güç birliği yaparak yeni projeler ortaya koymalıyız. Çin’de yaşanan virüs hadisesi, son zamanlardaki deprem ve terör olayları, mültecilerin yaşadığı sorunlar... Bütün bunlar artık dünyanın sıkıntıları. Tek bir ülke veya üniversite işin içinden çıkamıyor. İş birliği burada ortaya çıkıyor. Küçük büyük demeden herkes el atmalı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise, Türkiye’yi yükseköğretimde global bir marka hâline getirmek istediklerini vurguladı.



Özel okula bahçe ve 5 yıl şartı

Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemede dikkat çeken detaylar şöyle...

∂ İdari soruşturması bulunan veya kapatma teklifi getirilen kurumlar devredilemeyecek. Soruşturma sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucu, 5 yıl aynı haklara sahip olamayacak. ∂ İflas eden kurumu devralacak kişilerin, idari para cezalarını ve kapatma cezasını da kabul edeceğini gösteren devir senedi hazırlanacak. ∂ Kurumlardan ayrılan öğrenci veya kursiyerlerin ücret iadeleri, en geç bir ay içerisinde yapılacak.

∂ Okullar reklam veya ilanlarında, öğrenci resimleriyle başarı durum bilgileri kullanılamayacak.

∂ Bilimde ve sporda başarı sağlayan öğrencilere bursluluk için ek puan getirildi..