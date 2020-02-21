Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan tayin bekleyen öğretmenler için güzel haber geldi. Bakan Selçuk “2020 için daha önce 20 bin ek atama yapacağımızı söyledik. Buna bir 20 bin ek daha gelecek. Süreç başlatılacak ve uygun dönemde gerçekleştirilecek” dedi. Bu arada Bakan, gazetemizin gündeme getirdiği 4+4+4 eğitim sistemiyle birlikte liselerde yaşanan kontenjan problemine dair de açıklamalarda bulundu. Selçuk “Çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz, kontenjanlar ayarlandı, rahat olsunlar. Okullarımızda 120 bin kişilik kontenjan mevcut, dolayısıyla yine bu sayıda alacağız diye bir bakış açımız yok. Geçen sene yüzde 10 civarında aldıysak bu sene de bütün öğrencilerimizin yüzde 10’unu alacağız” ifadelerini kullandı.