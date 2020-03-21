Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk, katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

23-27 Mart'ta gerçekleştirilecek uzaktan eğitimin ardından okulların açılıp açılmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, bu konuda bilimsel veriler doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Okulların açılmasıyla ilgili eğitimsel açıdan eksik bulunmadığını vurgulayan Selçuk, "Biz yarın denirse, şartlar uygun olursa yarın başlarız. Ama bu konu tümüyle sağlık koşullarına bağlı. Buna bağlı olarak bu konuda yapılacak istişareler sonucunda birlikte karar veririz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin soru üzerine Selçuk, sürekli görüştüklerini aktardı.

Selçuk, "Bu hafta itibarıyla tekrar görüşmemiz olacak. Bu görüşme sonucu sonraki süreçle ilgili toplumu bilgilendirme imkanımız olacak." dedi.

Bakanlık olarak her türlü senaryoya hazır olduklarını vurgulayan Selçuk, gerekirse öğrencilere telafi eğitimleri yapacaklarını, buna ilişkin de bir paket hazırlandığını kaydetti.

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav ertelenir mi?" şeklindeki soru üzerine de Bakan Selçuk, "Prensip olarak hedefimiz sınavı ertelememek. Koşullar uygun olduğunda sınavı ertelemenin doğru olduğunu düşünmüyoruz ama zaruri bir durum olursa, zorunlu bir durum olursa ertelenebilir. Ertelenmesi halinde tedbirlerimizi almakla yükümlüyüz. Biz bu tedbirleri de aldık. Aldığımız tedbirleri anlatmak için 'ertelenirse eğer diye...' konuşuyoruz yoksa ertelemek gibi bir amacımız yok." değerlendirmesinde bulundu.