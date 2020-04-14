Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaymakamlık tarafından memur ve öğretmenlerden oluşturulan 25 kişilik ekip, talep eden her öğrencinin evine kitap götürmeye başladı. Hınıs Kaymakamı Mustafa İlhan “İlçemizde kurduğumuz ekiplerle 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalarımızın her türlü ihtiyacını evlerine götürüyoruz. 20 yaş altı gençlerimizin de büyük çoğunluğu okul çağında olduğundan onların da en temel ihtiyacının kitap olduğunu düşünüyoruz. Başlattığımız proje ile ilçe halk kütüphanemizdeki kitapları öğrencilerimizin evlerine taşıyoruz. Bunun için öğrencilerimizin yapması gereken tek şey internete girerek ilçe halk kütüphanemizden okumak istediği kitabın adını sınıf öğretmenlerine mesaj olarak iletmek” dedi.