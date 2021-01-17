Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacak.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
17.01.2021 - 15:28 | Son Güncelleme: 17.01.2021 - 15:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayınladı.
Etiketler : demiroğlu bilim üniversitesi,
760450 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/760450.aspx
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