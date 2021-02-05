Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tedbirlerden bazıları şöyle:

¥ Temizlik ve hijyen kurallarına riayet edilecek. Bu konuda okul duvarlarına bilgilendirici afişler asılacak.

¥ İki yaş üzeri öğrenciler maske takacak.

¥ Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilecek.

¥ Şartların uygun olması hâlinde sınıflarda en fazla 15 öğrencinin bulunması sağlanacak.

¥ Okullara ziyaretçi alınmayacak.

¥ Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde olmayacak, çapraz oturma planı uygulanacak, öğrenciler sürekli aynı yerde oturacak.

¥ Sınıfta yüksek sesle aktivite yapılmayacak, öğrenciler mümkünse aynı sınıflarda ders görecek ve teneffüslere sınıflar arasında sırayla çıkılacak.

¥ Öğrenciler, yemeklerini kumanya şeklinde, sınıflarda aynı grup içinde yiyecek.

¥ Öğrencilerle bir metreden yakın temas olanlar, yüz koruyucu da kullanacak.