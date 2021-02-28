Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart’ta başlanması planlanan yüz yüze eğitim tarihinin bir gün için ertelenerek 2 Mart olarak değiştirildiğini açıkladı. 1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda, resmî ve özel bütün ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı, ayrıca şehirlerin salgın durumlarına bağlı olarak şehir bazlı kararların alınabileceği açıklanmıştı. MEB’in yüz yüze eğitimin bir gün ertelendiğini belirttiği açıklamasında şöyle denildi: Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan ‘İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası’nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek olması sebebiyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel bütün okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü şehirlerin salgın şartlarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da "Her hafta Sağlık Bakanlığı, şehir bazında son 7 günde 100 binde görülen vaka sayısını açıklayacak ve düşükten çok yükseğe kadar 4 basamağa ayrılmış olan risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenmiş olacak ve buna göre o şehrin valisi ve il hıfzıssıhha kurulu, o ilde okulları açmak ya da kapatmak üzere bir karar alabilecek. Risk varsa sınav ertelenecek" açıklamasını yaptı.

OKULLARDA TEK EKSİK ÖĞRENCİLER

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki bütün okulların bahçelerini yıkayarak öğrenciler için hazırladı. Ekipler, 49 okulun bakım ve onarım, 12 okulun iç ve dış cephe boyası, 29 okulun çatı, kapı, izolasyon, tesisat ve elektrik tamiratlarını yaparak altı okulun da ıslak zemin ve lavabolarını yeniledi. Esenyurt Belediyesi de yüz yüze eğitim öncesi ilçedeki anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler de dâhil olmak üzere toplam 103 okulu dezenfekte ederek öğrenciler için hazırladı. İHA