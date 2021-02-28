Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma takvimindeki değişiklik hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması
28.02.2021 - 14:00 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 14:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ziya Selçuk,
771119 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/771119.aspx
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