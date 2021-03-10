Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerinin; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır."
Fenerbahçe Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak
10.03.2021 - 15:26 | Son Güncelleme: 10.03.2021 - 15:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Fenerbahçe Üniversitesi,
773634 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/773634.aspx
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