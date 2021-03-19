Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisat Fakültesi Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alacak
19.03.2021 - 09:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 - 09:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alınacağını duyurdu.
Etiketler : Marmara Üniversitesi,
775720 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/775720.aspx
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