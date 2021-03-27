Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

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