Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
Atatürk Üniversitesi 29 akademisyen alacak
27.03.2021 - 11:59 | Son Güncelleme: 27.03.2021 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, 29 akademisyen alınacağını duyurdu.
Etiketler : atatürk üniversitesi,
777762 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/777762.aspx
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