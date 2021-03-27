Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca belirlenen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.
İstanbul Galata Üniversitesi 38 öğretim üyesi alacak
27.03.2021 - 12:11 | Son Güncelleme: 27.03.2021 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü, 38 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Galata Üniversitesi,
777764 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/777764.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER