Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Kadir   Has   Üniversitesi   İletişim   Fakültesi   Görsel   İletişim   Tasarımı   Bölümünde görevlendirmek üzere 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır." denildi.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkındaki  Yönetmelik”  uyarınca Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde görevlendirilmek üzere 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

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