Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde görevlendirmek üzere 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır." denildi.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde görevlendirilmek üzere 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

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