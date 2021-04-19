Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacak.
Kayseri Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
19.04.2021 - 13:01 | Son Güncelleme: 19.04.2021 - 13:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Öğretim üyeliğine başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olarak açıklandı.
Etiketler : Kayseri Üniversitesi,
783894 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/783894.aspx
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