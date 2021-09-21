Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerini sağlıyor olması gerekmektedir.
Yıldız Teknik Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak
21.09.2021 - 09:05 | Son Güncelleme: 21.09.2021 - 09:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 1 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : yıldız teknik üniversitesi,öğretim üyesi,
804018 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/804018.aspx
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