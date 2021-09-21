Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Biruni Üniversitesi 48 öğretim üyesi alacak
21.09.2021 - 09:08 | Son Güncelleme: 21.09.2021 - 09:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Biruni Üniversitesi Rektörlüğü, 48 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
804020 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/804020.aspx
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