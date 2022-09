Türkiye Gazetesi

KPSS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2022 KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS oturumlarında başarılı olmak için ter döken yüzbinlerce aday puan hesaplama yöntemini öğrenmek istiyor. KPSS’de 4 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediği de merak edilen konuların başında geliyor. KPSS puan hesaplama ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde…

KPSS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

KPSS sınavında 4 yanlış cevap verdiğinizde 1 doğru cevabınız da silinmiş oluyor. Net sayısını bulmak için yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğru sayısından düşülüyor. Böylece net doğru sayısı belirlenmiş oluyor.

ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklaması:

"Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:

35 -12/4= 35-3=32 net

45-6/4= 45-1,5=43,5 net

P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için

(35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.