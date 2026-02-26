Cebeci Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrenciler hem yemeklerin tadından memnun hem de “Komşum Projesi” ile artan yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, sunulan yemek hizmetinden memnun olduklarını ifade etti.

Ankara’da 3 bin 606 kişinin kaldığı Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, gıda mühendisi ve il müdürlüğü diyetisyenlerinin denetiminde hazırlanan menülerle besleniyor. Yurtta vejetaryen öğrenciler ile çölyak hastalarına yönelik özel menüler de hazırlanıyor.

Ramazan ayı dolayısıyla iftar ve sahur hizmeti devam ederken, öğrenciler menülerle ilgili taleplerini idareye iletebiliyor. Aylık olarak hazırlanan yemek listeleri oluşturulurken öğrenci görüşleri de alınıyor. Öğrencilerden Beren Becioğlu ve İrem Nur Yıldırım da yemeklerin genel olarak beğenildiğini ve porsiyonların yeterli olduğunu dile getirdi.

Öte yandan yurtta uygulanan “Komşum Projesi” kapsamında iftardan arta kalan yemekler, öğrencilerle birlikte paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Öğrenciler ayrıca paketleme sürecine katılarak dağıtıma destek veriyor. Artan yemeklerin bir bölümü ise anlaşmalı hayvan barınaklarına gönderiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası