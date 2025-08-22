Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
1 haftada 6 yeni şube açtı! Emlak Katılım'ın şube sayısı 119'a çıktı

1 haftada 6 yeni şube açtı! Emlak Katılım'ın şube sayısı 119'a çıktı

Anadolu Ajansı

Emlak Katılım, İstanbul'da 2, Ankara'da 2 ve Siirt ile Van'da da birer yeni şube açtı. Böylece bankanın Türkiye genelindeki şube sayısını 119'a çıktı. 

 

Emlak Katılım, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde şube açılışlarına devam ediyor.

Yenilikçi ürün ve hizmetlerini şubeleri ve dijital kanalları üzerinden müşterilerine sunan banka, Ankara'da Keçiören ve İvedik, İstanbul'da Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa şubeleriyle Siirt ve Van'da şube açılışlarını gerçekleştirdi. Bir haftada 6 yeni şubesini hizmete açan banka, 42 ilde 119 şube sayısına ulaştı.

YENİ ŞUBELER AÇILACAK 

Banka, hayata geçirdiği kurumsal şube yapılanması kapsamında İstanbul ve Ankara'da üç kurumsal şubesini hizmete sunmuştu. Bu şubeler, sundukları finansal hizmetlerle firmaların sürdürülebilir ve istikrarlı büyümesine katkı sağlayan paydaşlar arasında yer alıyor.

Katılım finans sisteminin yaygınlaşmasına ve pazar payının artırılmasına katkı sunmayı hedefleyen banka, reel ekonomiyi destekleyen faaliyetlerini sürdürürken, gelecek dönemde de sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda şube ağını genişleterek Türkiye’nin farklı bölgelerinde erişilebilir finansal çözümler sunmayı sürdürecek.

