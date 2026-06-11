Van’ın İpekyolu ilçesindeki Van Gölü İlkokulu öğrencileri, 114 ülkeden 7 milyonu aşkın öğrencinin katıldığı Kanguru Matematik Olimpiyatlarında önemli dereceler elde etti.

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Van Gölü İlkokulu öğrencileri, 114 ülkeden 7 milyondan fazla öğrencinin katıldığı Kanguru Matematik Olimpiyatlarında elde ettikleri derecelerle dünya çapında büyük bir başarıya imza attı.

Van Gölü İlkokulu sınıf öğretmeni Bedirhan Kurt’un rehberliğinde, yaklaşık 8 ay süren yoğun bir hazırlık sürecinin ardından olimpiyatlara katılan öğrenciler, matematik alanındaki yeteneklerini uluslararası platformda kanıtladı.

Büyük başarı: Vanlı öğrenciler dünya şampiyonu

Final sonuçlarına göre Van Gölü İlkokulu öğrencisi Bilal Bakır dünya şampiyonu olurken, elde ettiği başarı nedeniyle 20 Haziran’da prestijli bir üniversitede düzenlenecek ödül törenine onur konuğu olarak davet edildi.

Olimpiyatlarda İremsu Işık dünya 31’incisi, Nehir Karaman, Hevidar Bakır ve Meryem Zühre Turhan dünya 33’üncüsü oldu. Ayrıca Argeş Elçi Aslan dünya 120’ncisi, Eslem Aykut dünya 142’ncisi ve Hamza Bağış dünya 200’üncüsü olarak önemli dereceler elde etti

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