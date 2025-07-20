Matematik’te düştük, Fen’de yükseldik! Merakla beklenen YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı, meraklı bekleyiş bitti. Şampiyon Nizip’ten çıktı. TYT ve AYT’de birinci olan Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Özyurtseven “Zorlandım ama pes etmedim” diyerek başarısının sırrını açıkladı. Bu arada, matematikte başarı düştü, fende yükseldi. 40 bin aday ise “sıfır” çekti. Bu yıl, belli puan aralıklarında ciddi yığılma var, bu yüzden tercihler çok önemli. Eğitimciler “Puanım düşük diye üzülmeyin, önce kontenjanları görmek lazım” diyor.

MAHMUT ÖZAY - YKS’nin tamamlanmasının ardından iyi bir üniversite hayali kuran gençlerin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Son beş yılın en düşük katılımlı YKS sonuçları açıklandı. Geçen sene 3 milyon 120 bin 870 adayın girdiği sınava bu yıl 2 milyon 560 bin 640 kişi başvurdu. 2024’e kıyasla 560 bin 230 adayın azaldığı imtihanda Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Nizip Fen Lisesinden Ahmet Eren Özyurtseven birinci oldu. Özyurtseven sayısal alanının da şampiyonu olurken, eşit ağırlık ve sözelde ise Bursa Özel Tan Fen Lisesinden Muhammed İsmail Kuşat ilk sırayı aldı. Yabancı Dil Testi’nde ise Almanca Elif Yılmaz (İstanbul Erkek Lisesi), Arapça Abdulvahab Burro (Bursa TOFAŞ Fen Lisesi), Fransızca Arda Eren Kartal (Galatasaray Lisesi), İngilizce Mehmet Sarak (Özel İzmir Bahçeşehir Koleji), Rusça Ediz Doğan Karakoç (Haydarpaşa Lisesi) birinci oldu.

SIFIRCILARDA DÜŞÜŞ VAR

YKS’de geçtiğimiz yıllarda baraj kalktı. Bir adayın üniversite okuması için imtihanın ilk oturumu olan TYT’nin kırkar soruluk Temel Matematik ya da Türkçe testlerinden yarım net çıkarması gerekiyor. Başka bir deyişle 80 soruda 0,5 ham puan almalı. İşte bunu yapamayan sıfırcıların sayısı geçen yıl 63 bin 798 idi. Bu sene baktığımızda ise bir düşüş var, 80 soruda yarım net çıkaramayanların sayısı 40 bin 818 olarak hesaplandı.

PROFESYONEL DESTEK ALIN

Üniversitelere yerleşeceklerin eğitimlerini en güzel şekilde tamamlayacaklarına ve ülkede faydalı görevler üstleneceklerine inandığını vurgulayan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy “Tercih sürecinde adaylarımıza, ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Ersoy, TYT’deki Türkçe testinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalamasının erkek adaylara göre daha yüksek olduğunu, Temel Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalamasının kadın adaylara göre daha yüksek olduğunu bildirdi.

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YÜZDE 50 BAŞARI TÜRKÇE'DE AŞILDI

120 sorunun yer aldığı testlerde yüzde 50 başarı sadece Türkçe’de aşılmış durumda. Matematik ortalaması geçen seneye göre 1,3 puan düşerken, fen bilimlerinde 1,1 puanlık bir yükselme göze çarpıyor.

BİR EV, İKİ ŞAMPİYON

2025 LGS birincisi Kerim Özyurtseven’in ardından şimdi de ağabeyi Ahmet Eren Özyurtseven, YKS-2025’te hem TYT hem AYT birincisi olarak Türkiye’nin zirvesine adını yazdırdı. Aynı evde büyüyen iki kardeş, en zorlu iki sınavda Türkiye birinciliğini paylaşarak unutulmaz bir başarıya imza attı. Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven “Bilgisayar mühendisliği istiyorum. Koç Üniversitesi ya da Bilkent hedefim. Bu yıl zorlandığım anlar oldu ama hiçbir zaman pes etmedim, hep kararlı ve dikkatli çalıştım” dedi. Geçen senenin şampiyonu da Bilgisayar Mühendisliğini seçmişti.

Baba Mehmet Kâmil Özyurtseven “Başarının öyküsü düzenli ve zamanında çalışmak. Okul, öğretmenleri ve öğrencinin kendisinin düzenli ve azimli çalışmasıyla başarı elde edildi” şeklinde konuştu.

Anne Öznur Özyurtseven “Ben sınıf öğretmeniyim. Çocuklarımıza her zaman destek olmaya çalıştık. Onlar da çok hevesli ve istekli çocuklar. Biz de onlara o ortamı sağlamaya çalıştık. Öğretmenlerimizin çok büyük emeği var üstlerinde. Onlara da çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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EĞİTİM UZMANLARI NE DİYOR?

Bu sene sürprizlere açık olun

ONUR SOĞUK: Sıralamalarınız bu süreçte çok önemli. Sonuçlar şimdi sizi üzebilir ama tercih sonunda sevinebilirsiniz. Bu sınav her zaman üzüntüyle çıkılan bir sınav. Şu an sakin kalmaktan fayda var. Pek çok fırsat sizi kılavuzda bekliyor olabilir. Bazı aralıklarda yığılmalar da dikkat çekiyor. Araştırmalarınıza şimdiden başlayın geçen sene aldığınız puanlarla kim nereye yerleşmiş ona bakın. Kendinize bir havuz oluşturun.

MUHAMMED TOSUN: Her sınav kendi içinde değerlendirilir. Sıralamalardan yola çıkarak tahmin yürütürseniz üzülürsünüz. Bu kişilere sakın para kaptırmayın. Toplam kontenjanları görmek lazım. Kılavuz gelmeden yapılan her yorum havada kalır. Sonuçlar gördüğünüz kadar kötü olmayabilir. Geçen sene sıralamalarda birçok bölüm aşağıya geldi. 100 bin olan sıralamanız 70 bin olan yerlere girdi.

SALİM ÜNSAL: Tercih yapma hakkı elde eden aday sayısı yaklaşık 2 milyon 310 bin 579. Son yıllarda 1 milyona yakın aday aldıkları puanı yeterli bulmayıp sisteme tercih girişi yapmıyorlar. Bu da 1 milyona yakın üniversite kontenjanlarını 1,3 milyon kadar öğrencinin tercih edeceği anlamına geliyor. Özellikle vakıf üniversitelerinin çoğu bölümünde doluluk krizinin yaşanacağı yani kontenjanlarının bir kısmının boş kalabileceği bir yıl bizi bekliyor. Devlet üniversitelerinde de özellikle sıralama barajlı mühendisliklerden bazıları dolmayabilir. Öğrenci açısından sevindirici, üniversiteler açısından üzüntü verici bir durum.

SEBAHATTİN KUTLU: Yıllarca bu anı bekleyen gençlerimiz için artık son adımdayız. Alınan puan ve sıralama ne olursa olsun, her biri çok değerli. ‘Başarısızım’ ya da ‘Beklentimin altında’ gibi düşünceler yanıltıcı olabilir. Asıl mesele, o verileri doğru analiz etmek ve doğru yorumlamaktır. İstediğimiz bölüme karar verdikten sonra, o bölümü hangi üniversitede okuyacağımız da en az o kadar önemli.