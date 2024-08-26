Mazerete bağlı öğretmen atamaları yapıldı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 26 Ağustos 2024 21:13 - Güncelleme: 26 Ağustos 2024 21:17 - Güncelleme:

Eğitim Haberleri

Mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan bütün öğretmenlerin atamaları gerçekleşti. MEB tarafından yapılan açıklamada, "Mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapıldı" denildi.

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