Mazerete bağlı öğretmen atamaları yapıldı
Eğitim Haberleri
Mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan bütün öğretmenlerin atamaları gerçekleşti. MEB tarafından yapılan açıklamada, "Mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapıldı" denildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan bütün öğretmenlerin ataması gerçekleştirildiğini duyurdu.
MEB'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin ataması gerçekleştirildi.
Mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapıldı.
Böylece 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınan tüm öğretmenlerin, atamaları gerçekleştirilmiş oldu” denildi.