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Mazerete bağlı öğretmen atamaları yapıldı

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Mazerete bağlı öğretmen atamaları yapıldı

Eğitim Haberleri

Mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan bütün öğretmenlerin atamaları gerçekleşti. MEB tarafından yapılan açıklamada, "Mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapıldı" denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan bütün öğretmenlerin ataması gerçekleştirildiğini duyurdu.

MEB'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin ataması gerçekleştirildi.

20 bin öğretmen ataması yapıldı

Mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapıldı.

45 bin yeni öğretmen ataması 8 Mayıs'ta yapılacak

Böylece 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınan tüm öğretmenlerin, atamaları gerçekleştirilmiş oldu” denildi.

Düzenleyen:  - Eğitim
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