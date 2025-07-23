Şehit yakını ve gazilere ek kontenjan ayrılıyor

YÖK, şehit yakınları ve gazi adaylarına lisansüstü programlarda ek kontenjan ayrılacağını duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), şehit ve gazilerin eş ve çocukları ile gazi adaylar için lisansüstü programlara güz ve bahar dönemlerinde ilave kontenjan verileceğini bildirdi.