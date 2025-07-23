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Haberler > Eğitim > Şehit yakını ve gazilere ek kontenjan ayrılıyor

Şehit yakını ve gazilere ek kontenjan ayrılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şehit yakını ve gazilere ek kontenjan ayrılıyor
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YÖK, şehit yakınları ve gazi adaylarına lisansüstü programlarda ek kontenjan ayrılacağını duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), şehit ve gazilerin eş ve çocukları ile gazi adaylar için lisansüstü programlara güz ve bahar dönemlerinde ilave kontenjan verileceğini bildirdi.

Şehit yakını ve gazilere ek kontenjan ayrılıyor - 1. Resim

YÖK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi adaylar için yükseköğretim kurumları bünyesindeki güz ve bahar döneminde öğrenci alımı yapılan lisansüstü programların mevcut kontenjanlarına ilave kontenjan verilmesini kararlaştırdı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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