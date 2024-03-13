YKS başvurularında korkulan olmadı! Üç milyon aday yarışacak

8-9 Haziran’daki YKS’ya 4+4+4 mezunlarının da girmesiyle rekor bekleniyordu ancak sayı geçen yılın gerisinde kaldı.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - 8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 4+4+4 sistemi ile bu yıl 60-66 aylık olup okula başlayanların da girmesiyle 4 milyonluk rekor bir başvuru bekleniyordu.

ÖSYM rakamları açıkladı ve korkulan olmadı. 2024-YKS’ye 3 milyon 36 bin 945 adayın başvuru yaptığı ortaya çıktı. Eğitim uzmanı Salim Ünsal “60 aylık olarak ilkokula başlayanların bu yıl YKS’ye girecekleri ilk yıldı. Bu gruptaki son sınıf aday artışı sadece 224 bin olarak gerçekleşti.

Geçen yıl sınav ücretlerinin sabit kalması ve deprem bölgesindeki ücretsiz sınav başvurusu sebebiyle bir başvuru fırtınası oluştu.

Bu yıl ücretlerdeki artış büyük düşüşler yaşattı. TYT’ye başvuran sayısının 490 bin, AYT’ye başvuran sayısının 589 bin azalmasını bir rekabet azalması olarak görenler fena hâlde yanılabilirler. Yerleşmek en az geçen yıl kadar zor olacak. Sakın unutmayın” dedi.

Öte yandan LGS kapsamında 2 Haziran’da yapılacak merkezî sınav başvuruları da 18-29 Mart’ta “e-Okul” üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirilecek.