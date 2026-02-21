Ramazan ayında normalde güne yayılan yaklaşık 1 milyonluk online yemek siparişi, iftara dakikalar kala tek bir saate sıkışıyor. Yoğunluk sebebiyle teslimatlar gecikiyor, siparişler iptal ediliyor. Hem vatandaş mağdur oluyor hem de restoranlar iade ve israf yüküyle karşı karşıya kalıyor…

KAAN ZENGİNLİ - Türkiye’de dışarıdan yemek siparişi alışkanlığı her geçen yıl artarken, ramazan ayında bu eğilim zirveye ulaşıyor. Özellikle iftara bir saat kala verilen toplu siparişler hem teslimat ağını hem de restoran mutfaklarını ciddi biçimde zorluyor.

Normal şartlarda online sipariş platformları üzerinden günde yaklaşık 1 milyon adet sipariş veriliyor. Ancak ramazanda tablo değişiyor. Gün içine yayılan bu 1 milyonluk sipariş hacmi, iftara dakikalar kala âdeta tek bir saate sıkışıyor. Restoran mutfakları bir anda kapasite sınırına ulaşırken, kuryeler de yoğun talebe yetişmekte zorlanıyor. Şikâyet platformları ve sosyal medyada paylaşılan kullanıcı yorumları, iftara yetişmeyen siparişlerin her yıl benzer mağduriyetlere yol açtığını gösteriyor.

Sektör temsilcileri, sorunun temelinde aynı dakikalara yığılan talebin bulunduğunu söylüyor. Gün içinde görece sakin olan sipariş trafiği, iftara 30–45 dakika kala âdeta patlama yaşıyor. Bu yoğunluk hem kuryelerin kapasitesini aşıyor hem de restoran mutfaklarında aksamalara yol açıyor.

1 milyon sipariş 1 saate sıkışıyor! İftarda teslimat krizi baş gösterdi

KAPASİTEMİZ YETMİYOR

İstanbul Beylikdüzü’nde döner kebap restoranı işleten Hacı Bayramoğlu, “İftara bir saat kala âdeta sistem kilitleniyor. Aynı anda yüzlerce sipariş düşüyor. Mutfak kapasitemizi artırıyoruz, ekstra personel alıyoruz ama yine de yetişmek zor oluyor. En büyük sıkıntı ise iftara birkaç dakika kala iptal edilen ya da geç ulaştığı için geri çevrilen siparişler. O yemekleri yeniden satma şansımız olmuyor. Hem maliyet hem de israf açısından bizi zorluyor” dedi.

Bir yemek platformunda çalışan kurye ise “İftara 40–45 dakika kala telefon susmuyor. Aynı bölgede arka arkaya teslimat çıkıyor ama trafik çok yoğun oluyor. Park yeri bulmak ayrı sorun, site girişleri ayrı zaman kaybettiriyor. Müşteri doğal olarak yemeğin tam ezan saatinde kapıda olmasını istiyor ama bazen fiziksel olarak mümkün olmuyor” diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz! Küresel Big Mac Endeksi dışarda yeme içmenin fahiş maliyetini ortaya koydu

SİPARİŞ SİSTEMİ DEĞİŞMELİ

Uzmanlar, çözümün planlı sipariş modelinden geçtiğini belirtiyor. Gün içine yayılan ön sipariş sistemlerinin teşvik edilmesi, kullanıcıların iftar saatinden saatler önce sipariş vererek belirli bir teslimat aralığı seçmesi ve restoranların kapasiteye göre sipariş kabul etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Teslimat saat aralıklarının daha net tanımlanması, “ezan dakikasına teslim” beklentisinin yerine 15–20 dakikalık zaman dilimleri oluşturulması öneriliyor. Ayrıca ramazan dönemine özel geçici kurye istihdamı, bölgesel yoğunluk haritalarıyla sipariş yönlendirme ve dinamik kapasite planlaması gibi teknolojik çözümler de gündeme geliyor. Platformların, belirli bir saat diliminde aşırı yığılma olduğunda sipariş alımını sınırlaması ya da farklı saatlere teşvik indirimi uygulaması da öneriliyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası