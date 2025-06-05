13 şehre don afeti tazminatı! Felaket yerinde incelendi

Nisan ayında Türkiye genelini etkisi altına alan zirai don olayının araştırılması maksadıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, geçtiğimiz hafta don felaketinden etkilenen 13 ile ziyaret gerçekleştirdi.

ESMA ALTIN ANKARA - Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elâzığ, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir ve Karaman illerine yapılan ziyaretlerde, zirai don sebebiyle ciddi üretim kaybına uğrayan çiftçilerin talepleri dinlendi. Saha araştırmaları kapsamında çiftçilerden gelen talep ve beklentiler çerçevesinde acil alınması gereken tedbirler şöyle sıralandı: