Ay sonunu getirmek için ince hesap yapan vatandaş, bir yandan da birikim yapmanın yollarını arıyor. Daha iyi bir gelecek için kılı kırk yaran vatandaşın aklında tek bir soru var: Neye yatırım yapmalıyım?

PARANIZ OLSA NEYE YATIRIM YAPARSINIZ? Merkez Bankası, şubat ayında ilk kez açıkladığı Hanehalkı Beklenti Anketi'nin ikincisini yayınladı. 2.985 kişi ile yapılan mart ayı anketinde vatandaşa "Paranız olsa neye yatırım yaparsınız?" diye soruldu.

Ankete katılan her 2 kişiden 1'inin cevabı aynı olurken, vatandaşın yatırım tercihleri dikkat çekti.



VATANDAŞIN İLK TERCİHİ ALTIN Merkez Bankası'nın mart ayı Hanehalkı Beklenti anketine göre, vatandaşın 1 numaralı yatırım tercihi "güvenli liman" olarak bilinen altın. Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan “altın alırım” diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 55,2 oldu.



EV, DÜKKAN VE ARSA... Vatandaşın ikinci yatırım tercihi ise ev/dükkan/arsa vb. oldu. Ankette "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 28,5 olarak gerçekleşti.



ARABA 3. SIRADA "Araba alırım" diyenlerin oranı ise yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e çıktı.

Vatandaşın diğer yatırım tercihleri ise şöyle: Vadeli mevduat: Yüzde 3,5

Döviz: 2,4

Borsa: 2,5

TL'ye dayalı yatırım fonu: Yüzde 1,2

Dövize dayalı yatırım fonu: Yüzde 1,1

Beyaz eşya, mobilya vb.: Yüzde 0,9

