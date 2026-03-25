Türkiye Gazetesi yazarı SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber yayınında yaptığı açıklamalarla milyonlarca ev kadınını yakından ilgilendiren önemli değerlendirmelerde bulundu. Emeklilik sistemi, staj mağduriyeti ve vergi düzenlemeleri üzerine konuşan Karakaş, özellikle ev hanımlarına yönelik dikkat çeken bir emeklilik formülünü ilk kez paylaştı.

Karakaş, ev hanımlarına yönelik kamuoyunda sıkça dile getirilen “25 yıl evli olan kadınlara emeklilik” iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu yönde herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığını vurguladı. Ancak mevcut sistem içinde ev hanımlarının emekli olabilmesi için alternatif yolların bulunduğunu ifade etti.

1800 GÜN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ SGK Başuzmanı Karakaş, isteğe bağlı sigorta üzerinden emekliliğin mümkün olduğunu belirterek, normal şartlarda ev hanımlarının 9 bin gün prim ödeyerek emekli olabildiğini söyledi. Ancak kronik hastalığı veya engeli bulunanlar için çok daha kritik bir imkan olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi: "Şimdi bir ev hanımı isteğe bağlı sigortalı olduğu zaman 9.000 gün primle emekli oluyor. 9.000 gün kendi primini yatırırsa şimdi 10.000 liranın üzerinde her ay ödemesi zaten mümkün değil.

"EN BASİT FORMÜL BU" Ama şöyle bir durum var. Ev hanımlarına şunu tavsiye ediyoruz. Bir kere e-devlete girin. 4B isteğe bağlı sigortalılık diye bir şey var ya. Bir giriyorsunuz, tıklıyorsunuz, sigortalı oldunuz. Eğer hastalığınız varsa, kronik hastalığınız bu durumda sadece 1800 gün primi doldurduğunuz zaman sigortalılık başlangıcınız da 10 yıl geriye doğru gidiyorsa yaş şartı aranmadan bu yolla da emeklilik mümkün.

Dolayısıyla 9 milyondan fazla ev kadını var. Özellikle hasta olan, kronik hastalığı olan ya da bir engeli olanlar için yani emekliliğin emeklilik için en basit formül budur. 9.000 gün prime gerek yok. Yaşı beklemelerine de gerek yok.

YÜZDE 40 RAPOR YETERLİ 1800 gün primi doldurduktan sonra sigortalılık başlangıçları da 10 yıl geriye doğru gidiyorsa ne yapacaklar? SGK'ya gidecekler. Engelli emekliliğinde yüzde 40 oranında SGK bir engel verirse onlar da aynen diğer emekliler gibi hemen emekli olabiliyor. Yaşı da ne olursa olsun yaş şartı olmadan bu formülü ev hanımları bilmiyor. Bunu da ilk defa sizin programınıza aktarmış olduk"

STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARI Öte yandan Karakaş, staj ve çıraklık mağdurlarının durumuna da değinerek, bu kesimin emeklilikte kademeli sistemden yararlanmasının zor olduğunu söyledi. Sorunun çözümü için ayrı bir yasal düzenleme gerektiğini ifade eden Karakaş, konunun uzun yıllardır gündemde olduğuna işaret etti. VERGİ VE KREDİ TARTIŞMASI Programda vergi muafiyeti ve kredi desteklerine ilişkin tartışmalara da değinen Karakaş, muhalefet tarafından sunulan tekliflerin yasalaşmasının zor olduğunu ancak kapsamın genişletilmesi gerektiğini savundu. Emeklilere yönelik desteklerin “genellik ilkesi” gereği tüm kesimleri kapsaması gerektiğini vurguladı.

