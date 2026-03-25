Bartın, Zonguldak ve Kastamonu... Karadeniz’de yeni keşif için düğmeye basılıyor
Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmanın öncelikli hedef olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de Fatih Sondaj Gemisi ile yeni bir arama çalışmasının daha başlayacağını duyurdu.
- Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak ana hedef olarak belirtildi.
- Abdülhamid Han gemisiyle Karadeniz'de yeni bir sondaja 24 saatten az bir zaman kala başlanacak.
- Nisan ayında Fatih Sondaj Gemisi ile Eflani-1 Kuyusu'nda Bartın, Zonguldak ve Kastamonu açıklarında yeni bir arama çalışması başlayacak.
- Sakarya Gaz Sahası'ndaki başarıya dikkat çekilerek, yeni keşiflerle enerji üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanındaki stratejik hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Karadeniz’de yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Bayraktar, Türkiye’yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmanın öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda yeni sondaj faaliyetlerinin planlandığını ifade eden Bayraktar, çok sayıda noktada arama çalışmalarının süreceğini söyledi.
KARADENİZ'DE YENİ ARAMA BAŞLIYOR
"Bizim esas hedefimiz Türkiye’yi enerjide bağımsız kılmak" diyen Bayraktar, "24 saatten az bir zaman kaldı. Biz Karadeniz’de Abdülhamid Han gemisiyle yeni bir sondaja başlıyoruz. Yarın sabah 04.00’te inşallah matkap denizde dönmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.
Nisan ayında ise Fatih Sondaj Gemisi ile yeni bir arama çalışmasının daha başlayacağını belirten Bayraktar, bu kapsamda Eflani-1 Kuyusu’nda sondaj yapılacağını söyledi. Söz konusu bölgenin Bartın, Zonguldak ve Kastamonu açıklarını kapsadığı ifade edildi.
Daha önce Sakarya Gaz Sahası’nda elde edilen başarıya dikkat çeken Bayraktar, yeni keşiflerle Türkiye’nin enerji üretim kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.