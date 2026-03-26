Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde bir problem bulunmadığını belirterek, “Petrolün varil fiyatındaki 1 dolarlık artışın Türkiye’ye maliyeti 400 milyon dolar. Son gelişmelerle krizin yıl sonuna kadar sürmesi dahilinde 925 milyar lira ek maliyet ortaya çıkacak” dedi

Orta Doğu’daki jeopolitik krizin uzun sürmesi hâlinde küresel ekonomilerin derinden etkileneceğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol varil fiyatında 1 dolarlık artışın Türkiye’ye maliyetinin ise 400 milyon doları bulduğunu söyledi.

Orta Doğu’daki savaşın ekonomiye etkilerini değerlendiren Bakan Bayraktar, “Şu anda enerji arz güvenliğinde ülkemiz adına bir sıkıntı gözükmüyor. Enerji altyapımız ve bugüne kadar izlediğimiz çeşitlendirme politikamız bizi şu anda güvenli limanda tutuyor. Ülkemiz açısından, vatandaşlarımız açısından bir enerji arz güvenliği sorunu yok. Ancak dünyada petrolün veya enerjinin güzergahta geçişiyle alakalı çok ciddi sıkıntı var. Dünyaya sunulan LNG’nin yüzde 20’si bugün artık Hürmüz’den geçemiyor. Bizim bu bölgeye bağımlılığımız yüzde 10 seviyesinde. Ayrıca Suudi Arabistan ve Irak bizim iki tedarikçimiz. Toplam tedarikimizin yaklaşık yüzde 15’i gibi bir miktar bu bölgeden geliyor. Irak’tan aldığımız petrolün önemli bir kısmı da boru hattıyla geliyor. Doğalgazda ise herhangi bir alımımız yok. LNG’de bizim farklı tedarikçilerimiz var. Özellikle Batı tarafı, ABD ile son yaptığımız anlaşmalar. Şu anda Türkiye’nin arzla, tedarikle alakalı sıkıntısı yok” değerlendirmesinde bulundu.

Petrolde 1 dolar artışın maliyeti 400 milyon dolar! Yıl sonuna kadar 1 trilyon liralık ek maliyet çıkabilir

NİSAN AYINDA DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ

Bakan Bayraktar savaşın uzun sürmesi durumunda maliyetin artabileceği uyarısında bulunarak, “Türkiye’de son 5-6 yıldır çok ciddi bir destek programımız var. Fiyat düzenlemelerinde de küresel gelişmelere bakıyoruz. Bundan Türkiye’ye kurtarma şansımız çok fazla yok. Bizim doğalgaz ve elektrikte uyguladığımız destek programı 2026 bütçesi için koyduğumuz KDV hariç yaklaşık 305 milyar TL’lik bir destek programımız var. Fiyat düzenlemelerinde küresel gelişmelere bakıyoruz. Bizim elimizde olan bir şey değil. Gaz ve petrol piyasalarına bakıyoruz. Petrolün varil fiyatındaki 1 dolarlık artışın Türkiye’ye maliyeti 400 milyon dolar. Bir anda 60 dolarlardan 100 dolarlara geldi. Şuanda doğalgaz ve elektrikte 2026 için 305 milyar liralık bir destek hazırladık. Son gelişmelerle krizin yıl sonuna kadar sürmesi dahilinde bu rakam 925 milyar liraya çıkacak. Ek maliyet ortaya çıkacak. Bunun ne kadarı vatandaşa yansıtılacağı konuşuluyor. Biz desteklerimize devam edeceğiz. 620 milyarlık bir para bulmamız lazım. Bu veriler ışığında nisan ayında bir değerlendirme yapacağız” dedi.

Bayraktar ayrıca yüksek gelir grubuna artık doğalgaz desteği olmayacağını da dile getirdi. Bayraktar doğalgazda kademeli uygulamaya yönelik “Şöyle bir hedefimiz var. Ortalama tüketimler yüzde 75 daha fazlasını tüketen grupları destekten çıkaralım diyoruz. Bu toplam ortalamada yüzde 12-13’lük aboneyi ilgilendiren bir durum. Abonelik yüzde 85-87’sinin hayatı değişmeyecek. Çünkü onlar ortalamanın altında tüketiyorlar. Buna da Nisan ayında başlayabiliriz. Açıkçası bunun hazırlıklarını bitirmiştik ancak kışı da geçirelim vatandaşlarımız biraz daha bu tüketimin olduğu aylarda destekleyerek geçirelim dedik” diye konuştu.

YENİ ENERJİ PROJELERİ MASADA

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji planı içinde Ceyhan merkezli büyük bir petrol ve petrol ürünleri depolama merkezi kurma projesi olduğuna işaret ederek, “Ceyhan’ı hakikaten bir petrol hub’ına döndürebiliriz. 1,5 milyon varil ITP’den geçebilecek bir kapasite var. Bu kapasiteyi artırabiliriz. Ayrıca 600 bin varil günde Bakü-Tiflis-Ceyhan’dan gelen petrol var. O boru hatlarının kapasitesi 1 milyon varil. Dolayısıyla o kapasitenin de tümüyle devreye girdiği, Orta Asya petrollerinin, Kazak petrolünün de belki içerisinde olduğu bir süreçte 2,5 milyon varil Ceyhan’a akacak” diye konuştu. Irak dışında Türkiye’nin başka projeleri de gündeme getirdiğini belirten Bayraktar, “Katar gazının boru hattıyla Türkiye’ye gelmesi, Türkiye üzerinden belki Avrupa’ya gitmesi. Bu önemli bir proje olabilir” dedi. Bayraktar, Türkmenistan gazının da Hazar Denizi’ni geçerek Azerbaycan, Gürcistan üzerinden Türkiye’ye gelmesinin gelecek dönemde ciddi şekilde gündemde olması gerektiğini vurgulayarak, “Suriye normalleşiyor. Bir sene, iki sene önce belki bunu konuşamazdık ama şimdi Suriye’deki petrol sahalarının petrolünün ITP’ye bağlantısı proje olarak önümüzde. Bunu da Suriyeli muhataplarımıza ifade ettik. Dolayısıyla o petrolün de ITP üzerinden Ceyhan’a akması mümkün olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

ABDÜLHAMİD HAN KARADENİZ’DE SONDAJA BAŞLADI

Bakan Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda devreye alınan Abdülhamid Han sondaj gemisi bugün Karadeniz’de faaliyetlerine başladı. Nisan ayında ise Fatih ile Eflani-1 kuyusunda sondaja başlayacaklarını bildiren Bayraktar, “Yeni keşiflerle alakalı çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı. Yurt dışındaki sondaj faaliyetlerine de değinen Bayraktar, “Türkiye’nin petrol üretimi ülkenin ihtiyacının yüzde 15’ini karşılayacak seviyede. Ama 2026 stratejimizin odağında artık Türkiye’nin yurt dışında da yoğun faaliyet göstermesi vardı. Dolayısıyla Somali’deki sondaj çalışmaları sürüyor. Çağrı Bey, nisanın sonunda Somali’de faaliyete başlayacak. Libya’da ise biri denizde biri karada olmak üzere iki saha için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 17 yıl aradan sonra düzenlenen ihalede hak kazandı. Bu sene başından itibaren Chevron, Exxon Mobil ve yakında TotalEnergies ile de anlaşma imzalamayı planlıyoruz, bp ve Shell ile yaptığımız iş birliği anlaşmaları var. TPAO’nun 2026 yılında dışarıda daha yoğun bir şekilde faaliyette olduğunu göreceğiz” dedi.

DEPOLARIN YÜZDE 70’İ DOLU

Bakan Bayraktar, doğalgazda yer altı kapasitelerini artırmak istediklerini dile getirerek, “Bu seneki LNG tedariklerimizle depolarımız, şu anda yüzde 70 civarında dolu ama bu krizin etkilerinin ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Onun için depolarımızı doldurma gayretin içerisindeyiz” dedi. 5 milyar dolarlık maliyetle tüm depoların doldurabileceğine dikkati Bayraktar, “Dolayısıyla işin mali boyutunu da yönetmek önem arz ediyor” diye konuştu.



Haberle İlgili Daha Fazlası