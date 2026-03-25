Merkez Bankası mart ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 3 bin kişi ile yapılan ankette vatandaşın dolar ve enflasyon tahmini ile en çok zam beklediği ürünler dikkat çekti.

Merkez Bankası, şubat ayında ilk kez açıkladığı Hanehalkı Beklenti Anketi'nin ikincisini yayınladı. Mart ayı anketi 2.985 kişi ile gerçekleştirildi. Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,08 puan artarak yüzde 49,89 seviyesinde gerçekleşti.

EN ÇOK FİYAT ARTIŞI BEKLENEN ÜRÜNLER

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 40,5 oldu.

Ankette gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,36 puan azalarak yüzde 35,05 oldu.

VATANDAŞIN DOLAR TAHMİNİ

Vatandaşın 12 ay sonrası için dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,59 TL artarak 52,15 TL olarak gerçekleşti.

VATANDAŞIN YATIRIM TERCİHİ

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan “altın alırım” diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 55,2 oldu. ikinci sırada yer alan “ev/dükkan/arsa vb. alırım” diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 28,5 olarak gerçekleşti.

