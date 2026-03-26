CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Kripto varlıklara yönelik on binde üç işlem vergisi getirilmesini içeren düzenlemede geri adım sinyali geldi.

İran’ın ABD ve İsrail’e misilleme olarak Körfez ülkelerini vurması sonrasında, başta kripto varlıklar olmak üzere yatırımcıların bu ülkeleri terk ederek Türkiye’ye gelebileceği, ancak kripto varlıkları vergi getirilmesi durumunda bunun mümkün olmayacağı belirtilerek bu konuda bir erteleme ya da değişiklik yapılması beklentisi dile getiriliyordu. AK Parti kamuoyundaki bu beklentiyi dikkate aldı.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “TBMM Genel Kurulunda görüştüğümüz kanun teklifinde yer alan kripto varlıklara ilişkin bazı maddelerin, kamuoyunda oluşan hassasiyetler göz önünde bulundurularak değişiklik önergesi verilmesi yoluyla yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. İlgili çalışmalarımız sonuçlandığında kamuoyunun bilgisine sunacağımızı paylaşıyor, sürecin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

