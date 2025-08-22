Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2018'de fidanları hibeyle dağıtılmıştı! Hasat başladı, kilosu 15-20 bin TL

2018'de fidanları hibeyle dağıtılmıştı! Hasat başladı, kilosu 15-20 bin TL

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2018 yılında Fethiye’ye bağlı Kaya Mahallesi’nde fidanları yüzde 100 hibeli olarak 5 dekar alanda tesis edilen sakız ağacı bahçesinde hasat başladı. Sakız ağaçlarından elde edilen reçinenin kilosu ise 15-20 bin TL arasında değişiyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kaya Mahallesi’ndeki tarla gününde üreticiler, uzmanlardan sakızağacı yetiştiriciliği ve hasadı hakkında bilgi aldı. Bu çerçevede Kayaköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, sakızağacı yetiştiriciliğinin uygulanabilirliği ve verim potansiyeli masaya yatırıldı.

2018'de fidanları hibeyle dağıtılmıştı! Hasat başladı, kilosu 15-20 bin TL - 1. Resim

KİLOSU 15-20 BİN TL 

Sakız ağacı 6-7 yaşında ürün vermeye başlıyor ve yılda 300-1000 gram arası reçine sağlıyor. Elde edilen reçinenin kilosu ise 15-20 bin TL arasında fiyat buluyor. Bu yüksek katma değerli ürünün, Muğla’nın verimli topraklarında tarımsal kalkınmayı hızlandırması öngörülüyor.

2018'de fidanları hibeyle dağıtılmıştı! Hasat başladı, kilosu 15-20 bin TL - 2. Resim

Etkinliğin, üreticilere yeni yetiştirme teknikleri ve hasat süreçleri hakkında bilgi aktarımını amaçlayarak bölgedeki tarımsal çeşitliliği ve gelir imkanlarını artırmayı hedeflediği belirtildi.

2018'de fidanları hibeyle dağıtılmıştı! Hasat başladı, kilosu 15-20 bin TL - 3. Resim

