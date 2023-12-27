2024 ASGARİ ÜCRETİ BELLİ OLDU! Asgari Ücret 2024 zammı ne kadar oldu? Asgari Ücrete yüzde kaç oranında zam yapıldı?

27 Aralık 2023 19:50 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 20:27

Aralık 11 ve 18 tarihlerinde gerçekleştirilen 2024 asgari ücret zam oranı nihayet belli oldu. Yeni rakam üçüncü toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen istişaredeydi. İşsizlik maaşından özel çalışana kadar 2024 asgari ücretin zammından etkilenecek. 2024 asgari ücret zam oranı ve asgari ücretin net zammını Bakan Işıkhan duyurdu. Asgari ücrete 17 bin 2 lira oldu. 700 lirasını devlet karşılayacak. Yüzde 49 oranında zam yapıldı.

2024 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI BELLİ OLDU!

2023 yılında asgari ücrete 2 aşamalı zam yapıldı. Son olarak Temmuz ayınd ayapılan zam da bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak verildi. 2023 yılının son günlerinde bu kez 2024 asgari ücretin zammı merak edildi. 27 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini kabul etti. Gündüz açıklanması beklenen rakam akşam 19:30'da açıklandı. 2024 1 Ocak itibariyle asgari ücret 17 bin 2 TL oldu. Asgari ücret zammı maaşlara Ocak ayına yansıtılacaktır.



Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak'tan geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere çalışmaları tamamladı. Bu süreci ortak mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Gerek işveren, gerek işçi tarafı en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır. En büyük teşekkürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum. 2024'te geçerli olacak asgari ücret 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücret 17002 lira olarak belirlenmiştir."

Türk-İş Başkanı ise karara şerh koyacağını ifade etti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da konuşmasında şunları kaydetti:

"İki saat öncesine kadar resmi rakam söylemedik. Talebimiz 18 bin liraydı ve yılda iki kere müzakerenin yapılmasıydı. Fiyat artışları ortada. Ama anlaşılan rakam 17 bin lira. Enflasyon durmadığı sürece bir kereyle asgari ücret talebini yerine getiremeyiz."