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    2024 yılında 60 bin memur alınacak, işte alım yapılacak meslek grupları ve ayrılan kontenjanlar

    Yeni yılda ne kadar kamu personeli alınacağı merak edilirken dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı. İddiaya göre 2024 yılında 60 bine yakın memur alınacak. Hangi birim ve bölümler için alımların yapılacağı da belirtildi.

    2024 yılında 60 bin memur alınacak, işte alım yapılacak meslek grupları ve ayrılan kontenjanlar
    Ekonomi Haberleri  / A Haber

    Kamu personeli işe alım ilanlarını yakından takip edenler gözlerini artık bakanlıklar tarafından yapılan açıklamalara çevirmiş durumda. 2024 yılı bütçe görüşmelerinde binlerce kişinin bakanlıklar tarafından istihdam edileceğin duyuruldu. Bu kapsamda 2024 yılında binlerce kişi kamuda istihdam edilecek.

    A Haber’den Merve Pekmez’in haberine göre şimdiye kadar 8 bakanlığın yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı tarafında istihdam rakamları açıklandı. Diğer bakanlıklar içinde önümüzdeki günlerde ilan metni yayınlanması bekleniyor. A haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı.

     İşte personel alım sayıları…

    TİCARET BAKANLIĞI

    2024 bütçesinden bin 500 kadrolu memur alımı yapacak. Merkez teşkilat için Ankara'ya 125, Ticaret İl Müdürlükleri için bin, Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlükleri için taşraya 350, Serbest Bölge Müdürlükleri için 25 personel alımı olacak.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

    2024 bütçesinden 12 bin 890 personel alımı olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin 102 personel, Jandarma Genel Komutanlığı 408 subay ve 2380 astsubay alımı yapacak.

    SAĞLIK BAKANLIĞI

    2024 bütçesinden 27 bin personel alımı yapılacak. İlerleyen günlerde diğer kadrolar için de alım yapılması bekleniyor. Şu anda alınması planlanan branşlar ise şöyle:

    Diyetisyen: 1

    Ebe: 9

    Hemşire: 2

    Sağlık Memuru: 25

    Sağlık Teknikeri: 1

    Tabip: 3 bin 498

    Uzman Tabip: 23 bin 464

    AİLE BAKANLIĞI

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 bütçesinden 2 bin 192 engelli personel alımı yapacak.

    GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

    Bakanlık 2024 bütçesinden toplan 2021 personel alımı yapacak. Gençlik çalışanı sayısı 1071 olacak, 950 antrenör istihdam edilecek.

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

    Bakanlık 2024 bütçesinden 7 bin kadrolu personel alımı yapacak. İşte alım yapılması planlananlar alanlar:

    Tarım İşçisi: 1500

    Destek Personeli: 1443

    Büro Personeli: 1088

    Ziraat Mühendisi: 982

    Veteriner Hekim: 652

    Şoför: 487

    Gıda Mühendisi: 193

    Orman Muhafaza Memuru: 162

    Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 155

    Su Ürünleri Mühendisi: 107

    Orman Mühendisi: 81

    Laborant: 56

    Biolog: 33

    Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 18

    Harita Mühendisi: 15

    Kimya Mühendisi: 14

    Bilgisayar Mühendisi: 6

    İnşaat Mühendisi: 6

    Gemi Adamı: 2

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    Bakanlık 2024 bütçesinden bin 500 personel alımı yapacak ve burada ciddi bir istihdam oluşturacak.

    ADALET BAKANLIĞI

    Bakanlık 2024 bütçesinden 60 sözleşmeli personel alımı yapacak. İlerleyen günlerde diğer kadrolar için alım yapılması bekleniyor.

    GELİR İRADESİ BAŞKANLIĞI

    Gelir İradesi Başkanlığı 2024 bütçesinden bin 271 gelir uzman yardımcısı alımı yapacak. 2024 yılında binlerce kişi istihdam edilecek. Diğer bakanlıklar içinde önümüzdeki günlerde alım ilanları bekleniyor. Diğer kamu personel alımı ilanlarının da belli olmasıyla 2024 yılında istihdamın 60 bine yakın olması bekleniyor.

    ÖĞRETMEN ATAMALARI ŞUBAT AYINDA

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin soru üzerine, daha önceki konuşmalarında şubat döneminde yapacakları atamalardaki öğretmenlerin göreve başlamasını arzu ettiğini söylediğini hatırlattı.

    Fakat depremin oluşturduğu mali yük nedeniyle bu ortamın oluşmadığını ifade eden Tekin, şunları aktardı:

    "Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

    YÜZDE 50 ZAMLA EN DÜŞÜK MAAŞ 33 BİN LİRA OLACAK

    Halen 22 bin TL olan en düşük devlet memuru maaşının, 2024'te yüzde 50 oranında artırılarak 33 bin TL'ye çıkarılması öngörülüyor. Böylece, önümüzdeki yıl kamu kurumlarında işe başlayacak personeller en az bu rakam üzerinden maaş alacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: A Haber
    Kamu PersoneliMemur Alimi
    Haberler > Ekonomi > 2024 yılında 60 bin memur alınacak, işte alım yapılacak meslek grupları ve ayrılan kontenjanlar
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