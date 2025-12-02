2025 yılında rekorlarla gündeme gelen gümüş ve altınla ilgili yeni bir tahmin geldi. Alman Commerzbank, 2026 için altın ve gümüş tahminini yükseltti.

2025 yılında yatırımcısına büyük kazandıran altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili yeni bir rapor geldi. Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank, altın ve gümüş fiyatı tahminlerini güncelledi.

ONS ALTIN TAHMİNİNİ 200 DOLAR YÜKSELTTİ

Dev banka, 2026 için altının ons fiyatı tahminini 200 dolar yükseltti. Böylece beklenti 4 bin 200 dolardan 4 bin 400 dolar açıktı. Bu tahmin önceki tahmine göre yüzde 4,7 artışı işaret ediyor.

2026da rekorlar devam edecek! Commerzbanktan altın ve gümüş için yeni tahmin

GÜMÜŞ 2026'DA DA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?

Dün 58,84 dolarla rekor kıran gümüşün ons fiyatı 57,5 dolar seviyesinde dengelendi. Alman banka gümüş fiyatlarında da önümüzdeki yıl yükselişin devam etmesini bekliyor. Bankanın 2026 ons gümüş tahmini 50 dolardan 59 dolar seviyesine çıktı.

ALTIN VE GÜMÜŞ 2025'TE YATIRIMCISINA NE KADAR KAZANDIRDI?

Altın ve gümüş 2025'te yatırımcısını ihya etti. Altın yüzde 60'tan fazla kazandırırken, gümüşteki kazanç ise yüzde 99'u buldu.

