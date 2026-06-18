Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 25 farklı üzüm çeşidiyle üretim yapan Aytaç ve Ahmet Ünlükoç kardeşler, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerine ürünlerini göndererek yeni bağların kurulmasına katkı sağlıyor. Yeni sezonda 1 milyon üzüm fidanı üretmeyi hedefleyen kardeşler bölge ekonomisine gelişimine yardımcı oluyorlar.

Sarıgöl'ün Ahmetağa Mahallesi'nde yaklaşık 4-5 yıl önce üzüm fidancılığına başlayan Aytaç ve Ahmet Ünlükoç kardeşler, kapalı ve açık üretim alanlarında yetiştirdikleri 25 farklı üzüm çeşidiyle dikkat çekiyor. Üretilen sertifikalı üzüm fidanları, başta Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerine gönderilerek yeni bağların kurulmasına katkı sağlıyor.

İlkbahar döneminde torbalı üzüm fidanı üretiminin yoğunlaştığı tesiste çok sayıda kadın işçi de istihdam ediliyor. Böylece hem aile bütçelerine destek sağlanıyor hem de Ahmetağa Mahallesi'nde ekonomik hareketlilik yaşanıyor.

25 farklı üzüm çeşidiyle ekonomiye dev katkı!

HEDEF 1 MİLYON ÜZÜM ÜRETİMİ

İşletme sahibi Aytaç Ünlükoç, hedeflerinin üretim kapasitesini her yıl artırmak olduğunu belirterek, "Yeni sezonda 1 milyon üzüm fidanı üretmeyi ve daha fazla üzüm çeşidini yetiştirerek Türkiye'nin dört bir yanına göndermeyi hedefliyoruz. Amacımız hem üzüm çeşitliliğini artırmak hem de kaliteli fidan üretiminde öncü olmak." dedi.

Ünlükoç kardeşlerin girişimi, Sarıgöl'de üzüm fidancılığının gelişmesine katkı sunarken, sağladığı istihdamla da bölge ekonomisine önemli destek veriyor.

25 farklı üzüm çeşidiyle ekonomiye dev katkı!

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