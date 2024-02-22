3 çeşit yemek 14 TL! Yemeği öğrenciler belirledi, Rektör müjdeyi verdi "Zam yok"

Mersin Üniversitesi'nde 'yemek bizden menü seçimi sizden' projesi uygulamaya geçti. Proje kapsamında yemekhanede öğrencilerin seçtiği yemekler çıkarılmaya başlandı. Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, yemeğe katılarak öğrencilere eşlik etti. Burada müjdeli haberi veren Yaşar, 14 TL olan yemek ücretine zam yapılmayacağını söyledi. Yaşar, doymayan öğrencilerin artık ücretsiz bir şekilde ek yemek alabileceğini de açıkladı.

Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) 'yemek bizden menü seçimi sizden' projesi uygulamaya geçti. Proje kapsamında yemekhanede öğrencilerin seçtiği yemekler çıkarılmaya başlandı. Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, yemeğe katılarak öğrencilere eşlik etti. Burada müjdeli haberi veren Yaşar, 14 TL olan yemek ücretine zam yapılmayacağını söyledi. Yaşar, doymayan öğrencilerin artık ücretsiz bir şekilde ek yemek alabileceğini de açıkladı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) rektörlüğü tarafından 'yemek bizden menü seçimi sizden' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, aylık yemek listesine bir gün öğrenciler, bir gün de personel tarafından en çok oy alan menü eklenmeye başlandı.

Yapılan oylama sonucunda öğrencilerin seçtiği tavuk, kısır, çorba ve sütlaçtan oluşan menü yemekhanede çıkarıldı. Kampanyayı destekleyen MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, yemekhanede öğrencilerle yemek yiyerek sohbet etti. Burada müjdeyi veren Yaşar, 14 TL'lik menüye zam yapılmayacağını söyledi.

"ZAM YAPMADAN SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Prof. Dr. Yaşar, 1 Ocak'tan itibaren yemekleri kendilerinin çıkarmaya başladığını belirtti. Yaşar, ilk etapta öğrenci ve personel için bin kişilik yemek kapasitesini 6 bine çıkardıklarını söyledi.

Öğrencilere hem ucuz hem de kaliteli hizmet vermeye çalıştıklarını vurgulayan Yaşar, "Ayda bir defa personelimize, bir defa da öğrencilerimize menüyü seçme şansı verdik. Gerçekleştirilen anket sonucunda da bugün öğrencilerimizle birlikte bugün buradayız. Bugün onların menüsü. İnşallah bu hizmeti kaliteli ve ucuz şekilde, zam yapmadan sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Yemeğin öğrenciler için 14 TL, personel için 37 TL olduğunu söyleyen Yaşar, tarifeyi 2025'e kadar sürdürmeye devam etmeyi planladıklarını ifade etti.

"DOYMAYAN ÖĞRENCİYE İKİNCİ YEMEK ÜCRETSİZ"

Öğrencilerden olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Yaşar, şöyle devam etti:

"Yemeğimizi kendimiz yapmaya başladık. Daha önce bin kişilik yemek varken bugün 6 bin kişi faydalanıyor. Gördüğünüz gibi çok kalabalık bir ortam. Daha da artacak. Güzel bir şey. Hem ucuz hem kaliteli. Aynı zamanda öğrencilerimizin menüsünü seçerken ikinci bir yemek istekleri olduğu zaman ya da fazla isterlerse ücretsiz veriyoruz. Tabii onların mutlu olması bizi de mutlu ediyor.

Öğrencilerimiz, bizlerin çocukları. Biz üniversite olarak onları kendi evlatlarımız gibi görüyoruz. Onların mutlu olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu yemek de bunlardan bir tanesi. İnşallah buna kaliteyi arttırarak ve fiyatı da sabit tutarak devam etmek istiyoruz."

"DIŞARIDA BİR YEMEK 100 LİRADAN BAŞLIYOR"

Projeyi değerlendiren Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ekin Kırarslan, "Bugün öğrenci menüsü yemeye geldik, 14 lira ve çok ucuz. Bu bizi memnun etti. Dışarıda bir yemek 100 liradan başlıyor. Bizim için masraflı olduğundan yemekhanede 14 liraya güzel yemek yemek çok daha uygun oluyor" diye konuştu.

Öğrencilerden Ömer Dağ ise fiyatların gayet uygun olduğunu ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Dağ, uygulamanın devam etmesini öğrenciler olarak istediklerini kaydetti.