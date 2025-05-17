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30 milyar dolarlık yeni keşif milletin cebine yarayacak! Cevdet Yılmaz'dan milyonları ilgilendiren açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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30 milyar dolarlık yeni keşif milletin cebine yarayacak! Cevdet Yılmaz&#039;dan milyonları ilgilendiren açıklama
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün değeri 30 milyar dolar olan Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yapıldığını duyurdu. Yeni doğalgaz keşfine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan milyonları ilgilendiren açıklama geldi.

Türkiye enerjide bağımsızlık yolunda bugün çok önemli bir adım daha attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptıklarını, yaklaşık 3,5 yıl boyunca konuttaki ihtiyacı tek başına karşılayacağını ve keşfin değerinin 30 milyar dolar olduğunu müjdeledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfine ilişkin milyonları ilgilendiren açıklama geldi.

YENİ GAZ KEŞFİ CARİ AÇIK İÇİN ÖNEMLİ

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, stratejik öncelikleri olan enerji alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfinin hayırlı olmasını dileyerek, "75 milyar metreküp rezerv ve yaklaşık 30 milyar dolar ekonomik değeriyle bu keşif, enerjide dışa bağımlılığımızı ve cari açığımızı azaltmaya önemli katkı sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, sağlık hizmetlerinde standartları yükseltirken, sağlık turizmi ve sağlık endüstrisi alanlarında da güçlü politikalarla yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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