Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsayan TRB1 Bölgesi’nde yatırımcılar için önemli bir adım atıldı. Söz konusu illerde yatırım yapanlara 301 milyon TL'ye kadar nakdi destek, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi destekler verilecek. İşte il il öncelikli yatırım alanları...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile Türkiye genelinde bölgesel kalkınmanın hızlandırılması hedefleniyor. Program kapsamında illerin üretim kapasitesinin artırılması, sanayi ve tarım yatırımlarının desteklenmesi, teknoloji ve turizm alanlarında yeni yatırımların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

301 milyon TL nakit verilecek! 4 ilde yatırım yapacaklara devletten dev destek

YATIRIMCILARA ÖNEMLİ DESTEKLER

Yatırımcılara program kapsamında 301 milyon TL’ye kadar nakdi destek veya faiz ve kar payı desteği sağlanırken, yüzde 50’ye kadar yatırıma katkı oranı ile yüzde 60 vergi indirimi uygulanacak. Ayrıca KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi teşvikler de verilecek. 6’ncı bölge illerinde sigorta primi işçi hissesi desteği 10 yıl süreyle uygulanırken, diğer bölgelerde işveren hissesi desteği 8 yıla kadar devam edecek.

301 milyon TL nakit verilecek! 4 ilde yatırım yapacaklara devletten dev destek

İL İL ÖNCELİKLİ YATIRIM ALANLARI

TRB1 Bölgesi kapsamında Bingöl’de büyükbaş hayvancılık, arı ürünleri üretimi, su ürünleri ve termal turizm yatırımları; Elazığ’da entegre hayvancılık, Hazar Gölü çevresinde turizm yatırımları ve üzüm bazlı katma değerli üretim; Malatya’da büyük ölçekli hayvancılık yatırımları, ileri teknoloji kablo ve haberleşme sistemleri üretimi, meyve ve sebze bazlı katma değerli gıda üretimi ile tıbbi cihaz üretimi; Tunceli’de ise alternatif turizm yatırımları, küçükbaş hayvancılık, ambalajlı su üretimi ve su ürünleri üretim tesisleri öncelikli yatırım alanları olarak belirlendi.

301 milyon TL nakit verilecek! 4 ilde yatırım yapacaklara devletten dev destek

BAŞVURULAR 15 MAYIS'A KADAR DEVAM EDİYOR

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, programın bölge için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Amaç yalnızca yatırım çekmek değil, aynı zamanda istihdamı artırmak ve katma değerli üretimi güçlendirmektir" dedi.

Program kapsamında başvurular 15 Mayıs 2026 tarihine kadar https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak. Başvuru yapacak yatırımcıların, sanayi, tarım, turizm, hayvancılık, gıda işleme, enerji ve teknoloji gibi alanlarda il bazında belirlenen yatırım konularına uygun projeler hazırlaması gerekiyor. Başvuruların yatırım büyüklüğü, istihdam kapasitesi, üretim katkısı ve bölgesel kalkınmaya etkisi gibi kriterler üzerinden değerlendirileceği bildirildi.

301 milyon TL nakit verilecek! 4 ilde yatırım yapacaklara devletten dev destek

301 milyon TL nakit verilecek! 4 ilde yatırım yapacaklara devletten dev destek

