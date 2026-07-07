31,4 milyar dolarlık tarım ihracatıyla Türkiye dünya sıralamasında 14'üncü!
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre Türkiye, 31,4 milyar dolarlık tarım ihracatıyla dünyanın en büyük 14'üncü tarım ve gıda ihracatçısı oldu. Küresel ihracattan yüzde 2,1 pay alan Türkiye, birçok gelişmiş ekonomiyi geride bırakarak uluslararası pazardaki güçlü konumunu korudu.
- Türkiye, küresel tarım ihracatından %2,1 pay alarak uluslararası pazardaki konumunu göstermiştir.
- DTÖ verilerine göre Türkiye; İngiltere, İtalya, Rusya, Yeni Zelanda, Almanya, Vietnam, İspanya ve Ukrayna'nın önünde yer almaktadır.
- Küresel tarım ihracatında ABD lider konumdadır ve ABD, Brezilya, Kanada ve Meksika ile birlikte dünya tarım ürünleri ticaretinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
- Çin, en büyük tarımsal üreticilerden biri olmasına rağmen, gıdasının büyük bölümünü iç pazarda tükettiği için tarım ihracatında ABD ve Brezilya'nın gerisinde kalmaktadır.
- Avrupa'da Fransa, Hollanda ve Almanya, yüksek katma değerli ürünleri, gelişmiş işleme sanayileri ve güçlü lojistik altyapıları ile küresel tarım ve gıda ihracatında öne çıkmaktadır.
Küresel ölçekte artan gıda ve tarım fiyatları, ülkelerin ekonomik dengelerini etkilemeye devam ederken tarım ve gıda ihracatı da stratejik önemini her geçen gün artırıyor. Artan dünya nüfusuyla birlikte gıda arz güvenliği öne çıkarken, tarım ürünleri ticareti ülkeler arasındaki rekabetin en önemli alanlarından biri haline geliyor.
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TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK 14'ÜNCÜ TARIM VE GIDA İHRACATÇISI
Türkiye ise küresel tarım ticaretindeki güçlü konumunu koruyor. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre Türkiye, 31,4 milyar dolarlık tarım ihracatıyla dünyanın en büyük 14'üncü tarım ve gıda ihracatçısı konumunda yer aldı. Türkiye, bu performansıyla küresel tarım ihracatından yüzde 2,1 pay alarak uluslararası pazardaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.
Küresel tarım ve gıda ticaretindeki büyüme, ülkeler arasındaki rekabeti de artırıyor. DTÖ verilerine göre ilk 10 ülke dünya tarım ve gıda ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştirirken, ilk 30 ülke ise yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık küresel pazarın yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.
Türkiye, tarım ve gıda ihracatındaki performansıyla birçok gelişmiş ekonomiyi geride bıraktı. DTÖ verilerine göre Türkiye; İngiltere, İtalya, Rusya, Yeni Zelanda, Almanya, Vietnam, İspanya ve Ukrayna'nın önünde yer alarak küresel tarım ticaretindeki rekabet gücünü ortaya koydu.
DÜNYAYI BESLEYEN 30 ÜLKE
|Sıra
Ülke
|Tarım ve gıda ihracatı
|1
|ABD
|181,3 milyar dolar
|2
|Brezilya
|144,4 milyar dolar
|3
|Çin
|74,8 milyar dolar
|4
|Kanada
|66,3 milyar dolar
|5
|Meksika
|49,9 milyar dolar
|6
|Endonezya
|49,7 milyar dolar
|7
|Avustralya
|45,8 milyar dolar
|8
|Hindistan
|45,5 milyar dolar
|9
|Tayland
|41,8 milyar dolar
|10
|Fransa
|38,7 milyar dolar
|11
|Hollanda
|37,3 milyar dolar
|12
|Arjantin
|34,8 milyar dolar
|13
|Malezya
|33,5 milyar dolar
|14
|Türkiye
|31,4 milyar dolar
|15
|Birleşik Krallık
|30,9 milyar dolar
|16
|İtalya
|30,7 milyar dolar
|17
|Rusya
|28,4 milyar dolar
|18
|Yeni Zelanda
|28,3 milyar dolar
|19
|Almanya
|28,2 milyar dolar
|20
|Vietnam
|26,9 milyar dolar
|21
|İspanya
|25,3 milyar dolar
|22
|Ukrayna
|24,7 milyar dolar
|23
|Polonya
|15,0 milyar dolar
|24
|Şili
|14,9 milyar dolar
|25
|Singapur
|14,0 milyar dolar
|26
|Belçika
|13,9 milyar dolar
|27
|Güney Afrika
|13,6 milyar dolar
|28
|İrlanda
|13,0 milyar dolar
|29
|Peru
|12,6 milyar dolar
|30
|İsviçre
|11,6 milyar dolar
Küresel tarım ihracatında ise ABD liderliğini sürdürüyor. Tahıl, et, yağlı tohumlar ve işlenmiş gıda ürünlerinde önemli bir ihracatçı konumunda bulunan ABD, Brezilya, Kanada ve Meksika ile birlikte dünya tarım ürünleri ticaretinin önemli bölümünü oluşturuyor. Söz konusu dört ülke, küresel tarım ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştiriyor.
Dünyanın en kalabalık ülkelerinden Çin ise en büyük tarımsal üreticilerden biri olmasına rağmen, ürettiği gıdanın büyük bölümünü iç pazarda tüketmesi nedeniyle tarım ihracatında ABD ve Brezilya'nın gerisinde kalıyor.
Avrupa'da ise Fransa, Hollanda ve Almanya yüksek katma değerli tarım ürünleri, gelişmiş işleme sanayileri ve güçlü lojistik altyapıları sayesinde küresel tarım ve gıda ihracatında öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor.