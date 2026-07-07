Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre Türkiye, 31,4 milyar dolarlık tarım ihracatıyla dünyanın en büyük 14'üncü tarım ve gıda ihracatçısı oldu. Küresel ihracattan yüzde 2,1 pay alan Türkiye, birçok gelişmiş ekonomiyi geride bırakarak uluslararası pazardaki güçlü konumunu korudu.

Küresel ölçekte artan gıda ve tarım fiyatları, ülkelerin ekonomik dengelerini etkilemeye devam ederken tarım ve gıda ihracatı da stratejik önemini her geçen gün artırıyor. Artan dünya nüfusuyla birlikte gıda arz güvenliği öne çıkarken, tarım ürünleri ticareti ülkeler arasındaki rekabetin en önemli alanlarından biri haline geliyor.

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TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK 14'ÜNCÜ TARIM VE GIDA İHRACATÇISI

Türkiye ise küresel tarım ticaretindeki güçlü konumunu koruyor. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre Türkiye, 31,4 milyar dolarlık tarım ihracatıyla dünyanın en büyük 14'üncü tarım ve gıda ihracatçısı konumunda yer aldı. Türkiye, bu performansıyla küresel tarım ihracatından yüzde 2,1 pay alarak uluslararası pazardaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

31,4 milyar dolarlık tarım ihracatıyla Türkiye dünya sıralamasında 14üncü!

Küresel tarım ve gıda ticaretindeki büyüme, ülkeler arasındaki rekabeti de artırıyor. DTÖ verilerine göre ilk 10 ülke dünya tarım ve gıda ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştirirken, ilk 30 ülke ise yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık küresel pazarın yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.

Türkiye, tarım ve gıda ihracatındaki performansıyla birçok gelişmiş ekonomiyi geride bıraktı. DTÖ verilerine göre Türkiye; İngiltere, İtalya, Rusya, Yeni Zelanda, Almanya, Vietnam, İspanya ve Ukrayna'nın önünde yer alarak küresel tarım ticaretindeki rekabet gücünü ortaya koydu.

DÜNYAYI BESLEYEN 30 ÜLKE

Sıra Ülke Tarım ve gıda ihracatı 1 ABD 181,3 milyar dolar 2 Brezilya 144,4 milyar dolar 3 Çin 74,8 milyar dolar 4 Kanada 66,3 milyar dolar 5 Meksika 49,9 milyar dolar 6 Endonezya 49,7 milyar dolar 7 Avustralya 45,8 milyar dolar 8 Hindistan 45,5 milyar dolar 9 Tayland 41,8 milyar dolar 10 Fransa 38,7 milyar dolar 11 Hollanda 37,3 milyar dolar 12 Arjantin 34,8 milyar dolar 13 Malezya 33,5 milyar dolar 14 Türkiye 31,4 milyar dolar 15 Birleşik Krallık 30,9 milyar dolar 16 İtalya 30,7 milyar dolar 17 Rusya 28,4 milyar dolar 18 Yeni Zelanda 28,3 milyar dolar 19 Almanya 28,2 milyar dolar 20 Vietnam 26,9 milyar dolar 21 İspanya 25,3 milyar dolar 22 Ukrayna 24,7 milyar dolar 23 Polonya 15,0 milyar dolar 24 Şili 14,9 milyar dolar 25 Singapur 14,0 milyar dolar 26 Belçika 13,9 milyar dolar 27 Güney Afrika 13,6 milyar dolar 28 İrlanda 13,0 milyar dolar 29 Peru 12,6 milyar dolar 30 İsviçre 11,6 milyar dolar

Küresel tarım ihracatında ise ABD liderliğini sürdürüyor. Tahıl, et, yağlı tohumlar ve işlenmiş gıda ürünlerinde önemli bir ihracatçı konumunda bulunan ABD, Brezilya, Kanada ve Meksika ile birlikte dünya tarım ürünleri ticaretinin önemli bölümünü oluşturuyor. Söz konusu dört ülke, küresel tarım ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştiriyor.

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden Çin ise en büyük tarımsal üreticilerden biri olmasına rağmen, ürettiği gıdanın büyük bölümünü iç pazarda tüketmesi nedeniyle tarım ihracatında ABD ve Brezilya'nın gerisinde kalıyor.

31,4 milyar dolarlık tarım ihracatıyla Türkiye dünya sıralamasında 14üncü!

Avrupa'da ise Fransa, Hollanda ve Almanya yüksek katma değerli tarım ürünleri, gelişmiş işleme sanayileri ve güçlü lojistik altyapıları sayesinde küresel tarım ve gıda ihracatında öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

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