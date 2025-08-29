Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
4 çeşit yemek 120 TL! Bir belediye daha Kent Lokantası açtı, vatandaşlardan yoğun ilgi

4 çeşit yemek 120 TL! Bir belediye daha Kent Lokantası açtı, vatandaşlardan yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Menteşe Belediyesi geçtiğimiz hafta Kent Lokantası açmıştı. 4 çeşit yemeğin 120 TL'ye satıldığı lokanta, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Muğla'nın Menteşe Belediyesi de Kent Lokantası açan belediyeler kervanına katıldı. Günlük 1000 kişilik yemek kapasitesine sahip lokanta, sağlıklı ve lezzetli 4 çeşit yemeği 120 TL'ye sunuyor.

4 çeşit yemek 120 TL! Bir belediye daha Kent Lokantası açtı, vatandaşlardan yoğun ilgi - 1. Resim

HAFTA İÇİ HERGÜN HİZMET VERİYOR 

Hafta içi her gün 11.30 - 15.30 saatleri arasında hizmet verenMenteşe Belediyesi Kent Lokantası, kısa sürede halkın buluşma noktası haline geldi. Uygun fiyatları ve kaliteli hizmeti ile vatandaşların beğenisini alan Kent Lokantası, özellikle emekliler, asgari ücretli çalışanlar ve öğrenciler tarafından yoğun talep görüyor.

4 çeşit yemek 120 TL! Bir belediye daha Kent Lokantası açtı, vatandaşlardan yoğun ilgi - 2. Resim

AŞEVİNDEN AYLIK 4 BİN İHTİYAÇ SAHİBİNE YEMEK 

Menteşe Belediyesi Kent Lokantası’nın yanı sıra, belediye bünyesinde faaliyet gösteren aşevi de hizmet vermeyi sürdürüyor. Aşevinden her ay yaklaşık 4 bin özel birey ve ihtiyaç sahibi vatandaş ücretsiz olarak faydalanıyor. Ayrıca, vatandaşlar akşam yemeklerini aşevinden paket olarak da temin edebiliyor.

4 çeşit yemek 120 TL! Bir belediye daha Kent Lokantası açtı, vatandaşlardan yoğun ilgi - 3. Resim

VATANDAŞLAR MEMNUN 

Kent Lokantası'ndan hizmet alan vatandaşlar, aldıkları hizmetten duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, "Çok güzel bir hizmet oldu. Halkımızın içinde gerçekten çok sıkıntı çekenler var, özellikle emekliler ve asgari ücretliler. Fiyatlar gayet uygun. Bu tencereyi evde kaynatalım deseniz maliyeti biliyorsunuz, her şeyin fiyatı çok yüksek" diye konuştular.

4 çeşit yemek 120 TL! Bir belediye daha Kent Lokantası açtı, vatandaşlardan yoğun ilgi - 4. Resim

