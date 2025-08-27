Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 41 yıllık firma iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti 

41 yıllık firma iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
41 yıllık firma iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1984 yılından beri kimyevi madde sektöründe ithalat ve dağıtım yapan GreenX Kozmetik, konkordato ilan etti. Mahkeme firma için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. 

Son dönemde konkordato ilan eden firmalara bir yenisi daha eklendi. Türkiye'de 41 yıldır faaliyet gösteren şirket konkordato ilan edenler kervanına katıldı.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI 

1984 yılından beri kimyevi madde sektöründe ithalat ve dağıtım yapan GreenX Kozmetik, içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflasın eşiğine geldi. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato başvurusu yapan firma hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. 

41 yıllık firma iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti  - 1. Resim

DURUŞMA 19 KASIM'DA

Konkordato duruşmasının 19 Kasım saat 13.30 görüleceği belirtildi. Mahkeme ilanında alacaklıların 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebileceği duyuruldu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nesimi'nin mezarı için Azerbaycan harekete geçti! Suriye'den taşınması gündemde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kilosunu 4 euroya satıyorlar! Tarlaların ucu bucağı yok... 6 ay çalışıp paraya para demiyorlar - EkonomiKilosunu 4 euroya satıyorlar! Ucu bucağı yok...Maaş krizi devam ediyor! 25 gündür çalışmıyorlar, belediye personeli grevde - Ekonomi25 gündür çalışmıyorlar, belediye personeli grevdeMerkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan "enflasyon" ve "faiz" mesajı - EkonomiKarahan'dan "enflasyon" ve "faiz" mesajıBakanlık markasına kadar ifşa etti! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor - EkonomiSatışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyorZincir marketlere de üretim yapıyor! Ünlü süt markasına soruşturma - EkonomiÜnlü süt markasına soruşturmaVerimi yarıya düştü! Dünya mutfaklarına gönderiliyor... Kuru domates üretiminde tablo vahim - EkonomiVerimi yarıya düştü! Dünya mutfaklarına gönderiliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...