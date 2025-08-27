41 yıllık firma iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti
1984 yılından beri kimyevi madde sektöründe ithalat ve dağıtım yapan GreenX Kozmetik, konkordato ilan etti. Mahkeme firma için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.
Son dönemde konkordato ilan eden firmalara bir yenisi daha eklendi. Türkiye'de 41 yıldır faaliyet gösteren şirket konkordato ilan edenler kervanına katıldı.
MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI
1984 yılından beri kimyevi madde sektöründe ithalat ve dağıtım yapan GreenX Kozmetik, içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflasın eşiğine geldi. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato başvurusu yapan firma hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.
DURUŞMA 19 KASIM'DA
Konkordato duruşmasının 19 Kasım saat 13.30 görüleceği belirtildi. Mahkeme ilanında alacaklıların 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebileceği duyuruldu.
